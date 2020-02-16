В воскресенье, 16 февраля, в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской водитель Audi пытался скрыться от полиции, в результате чего снес трех пешеходов. Один человек погиб, еще двух, среди которых есть ребенок, госпитализировали.

Как сообщает "Информатор", виновник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Остановился он только после того, как зацепил столб и перелетел через тротуар, где чудом не сбил еще двух человек.

Уточняется, что скончался мужчина, который шел с дочкой. За жизнь ребенка сейчас борются медики – она получила серьезные травмы. Также пострадала женщина. В тяжелом состоянии ее забрали медики.

Сейчас на месте инцидента работает полиции. Выясняются все детали трагедии.

Видео: YouTube/Информатор Днепр

Ранее мы писали, что Днепре военный грузовик "Урал" столкнулся с автомобилем Porsche Cayenne, который остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. ДТП произошло на проспекте Ивана Мазепы и попало на видео.

Также "Страна" сообщала, что в Верходнепровске Днепропетровской области автомобиль Renault Megane упал в реку Самоткань. В результате трагедии погибла молодая девушка, а водитель 1970 года рождения доставлен в больницу.