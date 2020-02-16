В Киеве на пересечении улицы Васильковской и Голосеевского проспекта, неподалеку от гостиницы "Мир", задержали мужчину, который стрелял по прохожим из пневматического оружия.

Очевидцы утверждают, что стрелка задержали и передали полиции активисты, передает "УНН".

Уточняется, что сейчас на место инцидента прибыли патрули полиции. Устанавливаются все детали происшествия. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Напомним, работникам полка полиции особого назначения №1, патрулировавшим Киев, пришлось применить оружие. Они стреляли по колесам автомобиля, водитель которого пытался сбежать при проверке документов.

Также "Страна" писала, что в сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника. Как можно заметить, нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.