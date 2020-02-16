Во Франции потерпел крушение самолет, погибли четыре человека
На юге Франции потерпел крушение небольшой туристический самолет, в результате чего погибли четыре человека. Инцидент произошел в 14:00 по киевскому времени (13:00 по местному) в городе Крессель.
Как сообщает France 3, самолет летел из города Ангулем.
Причиной крушения называют потерю управления пилотом. По данному факту начато расследование. Погиб пилот самолета, а также трое пассажиров.
Уточняется, что при столкновении самолет начал гореть.
Видео: YouTube/France 3 Occitanie
Ранее мы писали о том, что работники Службы безопасности Украины обнаружили механизм некачественного ремонта пассажирских самолетов одной из компаний в международных аэропортах "Одесса" и "Киев".
Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился в Иране рано утром, 8 января. Позже военные Ирана признались, что сбили самолет случайно.