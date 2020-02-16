Сирийская арабская армия, при поддержке ВКС России, полностью освободила Алеппо и соседние населенные пункты от боевиков. Контроль был расширен на все кварталы Аль-Захра и город Хуритан на северо-западной сельской местности.

Как сообщает Al-Maydain, всего под контроль правительственных войск перешло 23 деревни.

Среди них Маарат аль-Атеик, Джумият ан-Нур, Кафр-Хамра, Нубболь, Биянун, Хрейтан и другие населённые пункты. Кроме того, террористы выбиты из района дорог Идлиб — Алеппо и Дамаск — Алеппо.

Уточняется, что по случаю объявления о защите всего города в городе Алеппо пройдут торжества.

Напомним, Турция ударила по сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе (Сирия). Уточняется, что турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия официально подтвердила гибель своих военных в Сирии.