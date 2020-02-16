Высший административный суд Берлина-Брандербурга постановил, что американская компания-производитель электромобилей Tesla должна остановить вырубку деревьев в окрестностях Берлина, где планируется построить первый в Европе завод Gigafactory.

Как сообщает Focus, строительство было запланировано на месте леса в Грюнгайде, где должны были наладить производство электрокаров со следующего года.

Суд во Франкфурте-на-Одере отверг иск двух немецких экологических групп, которые хотели недопустить вырубку деревьев в лесу, позволив Tesla продолжать работы. Однако в субботу, 15 февраля, Высший админсуд приказал остановить вырубку, заморозив тем самым работы по строительству Gigafactory.

Как известно, Tesla проводила работы по очистке леса на площади в 92 га в четверг. В ответ на критику экологических активистов, компания предложила мероприятия по "переселению дикой природы из пострадавших районов".

Ранее мы писали, что компания Tesla планирует запустить производство на автозаводе Tesla неподалеку от Берлина в 2021 году. На заводе хотели производить Model 3 и Model Y.

Также мы писали, что полиция Дубая будет ловить преступников на Cybertruck от Tesla.