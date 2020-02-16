Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва назвал высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданском браке, в ходе которого тот назвал гражданских жен проститутками, оскорбительным.

В своем Telegram-канале священнослужитель утверждает, что в таких вопросах важен социальный контекст, требующий определенной лексической этики.

"Во-первых, использованное выражение очевидно оскорбительно. Да, знаю всевозможные реплики по поводу "библейских оскорблений" навроде "порождений ехидновых". Но есть социальный контекст, требующий определённой лексической этики. Использование подобного выражения в данном контексте считаю неприемлемым", - написано в сообщении.

Свое недовольство словами Смирнова высказали также спикер МИД России Мария Захарова и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" – написала Захарова.

Скриншот: facebook.com/maria.zakharova.167

А вот Симоньян даже пригласила протоиерея в семью, где люди живут в гражданском браке.

"Трое деток, обе мамочки с нами живут, сестры младенец весь день у нас, Тиграна брат, мамина сестра двоюродная (сын у нее погиб, мы к себе забрали). Детки приучены перед сном молиться; когда шалят или есть искушение солгать, всегда вспоминают, что Бог может рассердиться. Взрослые тоже Бога боятся, само собой. Марьяна, шестилетняя, уже сама всю детскую Библию прочитала. Баграт вот начал читать... И, да — у нас гражданский брак", - утверждает она.

Скриншот: t.me/margaritasimonyan

Напомним, что в Русской православной церкви женщин, согласившихся на гражданский брак, подвергли критике. Их сравнили с "бесплатными проститутками", к которым соответствующее отношение мужчин. "Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак, - заявил протоиерей Смирнов.

После этого глава союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова заявила, что резкое высказывание протоиерея РПЦ о гражданских женах является защитой ценностей церкви. Она также отметила, что сказанное главой патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрием Смирновым является "глупым оскорблением".