Перевозивший болельщиков футбольного клуба "Барселона" автобус в перуанском городе Пьюра упал с обрыва, в результате чего погибли восемь человек. Еще около трех десятков получили травмы.

Как сообщает La Republica, причиной инцидента стало то, что водитель не справился с управлением и превысил скорость.

Так, автобус упал с 15-метрового обрыва. Спустя несколько минут на место инцидента прибыли правоохранителей, пожарные и спасатели. Пострадавших госпитализировали в местную больницу, а также в соседнюю, в районе города Тумбес.

По словам местных властей, процедура репатриации тел уже запущена.

Видео: YouTube/El Universo

Напомним, в Днепре грузовик DAF едва не упал с моста. Инцидент произошел 14 июня около 6:30 на Самарском мосту областного центра. Кабина фура зависла над обрывом, но, вероятно, груженый прицеп не дал автомобилю упасть. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее "Страна" писала о том, что в реку Рось попали химикаты после ДТП с грузовиком.