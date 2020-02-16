Польская партия "Право и справедливость" поддержала выдвижение нынешнего президента Анджея Дуды на второй срок. Выборы должны состояться 10 мая этого года.

Об этом информирует издание TVN 24.

В воскресенье, 16 февраля состоялся очередной съезд партии "Право и справедливость", на котором началась президентская избирательная кампания по переизбранию на второй срок нынешнего польского лидера Анджея Дуды. Председатель партии Ярослав Качиньский заявил, что Дуда является "кандидатом мечты" и "хранителем польской Конституции".

"Дуда все время был опорой для защиты польского общественного порядка, польской Конституции и закона", - считает Качиньский.

Пока кампания его главной соперницы на грядущих выборах 10 мая Малгожаты Кидавы-Блонской только набирает обороты, Анджей Дуда уже имеет самый высокий рейтинг среди всех кандидатов на пост лидера государства.

Конкурентами на этих выборах еще являются журналист и ведущий Шимон Головня, кандидат от левых сил Роберт Бедронь, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и Кшиштоф Босак - представитель ультраправой "Конфедерации".

Напомним, что недавно польский лидер сравнил нацистскую оккупацию с советской, сказав, что СССР и Россия очень похожи.

Также мы писали о том, что Анджей Дуда выступил за сохранение введенных в отношении России санкций.