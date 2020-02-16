Бывший советник Министра обороны Украины и Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского, "ублюдками".

Так общественный деятель отреагировал на новость о том, что нынешний президент Украины поддерживает идею совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и "Л/ДНР" в зоне конфликта на Донбассе.

Пост с резкой критикой Зеленского и части украинских военнослужащих Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать... То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает", - пишет экс-советник Минобороны.

Активист также агрессивно высказался про солдат ВСУ, которые поддержали нынешнего украинского главнокомандующего на последних президентских выборах. "Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - добавил Бирюков.

Скриншот: Юрий Бирюков в Фейсбук

Напомним, что ранее Бирюков уже прославился организацией секс-бизнеса. Советник Порошенко наладил схему вывоза украинских девушек в Европу для того, чтобы они там занимались проституцией.

Также мы писали, что украинская сторона при реализации идеи патрулирования намерена ориентироваться на опыт Хорватии.