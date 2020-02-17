В политической партии "Слуга народа" рассказали о направлениях работы, за которые будут отвечать члены Высшего совета объединения, который был обновлен во время съезда в Киеве.

Как сообщает пресс-служба партии, всего будет представлено восемь различных направлений.

Так, Артем Культенко будет отвечать за региональное развитие. Нардеп Александр Качура за партийное строительство. Парламентарий Евгения Кравчук за коммуникацию и идеологию. Сергей Кострийчук – организационно-массовая работа.

В то же время народный депутат Вадим Галайчук возьмет на себя ответственность за международную работу. А Анатолий Остапенко за юридические вопросы. Роман Грищук будет отвечать за работу с общественностью, а Ольга Коваль – за образование и развитие.

Напомним, во время съезда политической партии "Слуга народа", который состоялся 15 февраля, был избран состав высшего совета организации, в который вошли семь народных депутатов.Кроме этого, на съезде партия избрала центристскую идеологию.

Ранее мы писали, что на съезде партии "Слуга народа" было решено запустить свое телевидение и всеукраинскую газету. Как рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, газета "Слуга народа" выйдет тиражом в 700 тыс. экземпляров, канал будет называться "Слуга народа ТВ".