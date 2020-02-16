В Китае отчитались о запуске производства первого возможного лекарства от коронавируса COVID-2019. Препарат уже был одобрен китайскими чиновниками.

Об этом сообщило Правительство китайского города Тайчжоу в восточной провинции Чжэцзян через WeChat, передает РИА "Новости".

В заявлении ведомства отмечается, что препарат имеет название Favipiravir (в некоторых источниках встречается название Avigan - Ред.). Китайские чиновники отметили, что лекарство было одобрено Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

"Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - говорится в заявлении китайских властей.

Напомним, что вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По состоянию на 16 февраля уже 1665 человек умерли от инфекции, зараженными считаются 68 500 человек.

Также мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения Украины отчитались о ситуации с коронавирусом в стране. По данным сотрудников ведомства, на сегодняшний день ни один человек на территории украинского государства не пострадал от опасного заболевания.