В курортном городе Айя-Напа на востоке Кипра неизвестный в капюшоне открыл огонь по посетителям кафе на улице Крио Неро, после чего скрылся на мотоцикле. В результате инцидента пострадали четыре человека. Инцидент произошел в ночь на 16 февраля.

Как сообщает Cyprus Mail, правоохранители считают, что целью стрелка был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до начала инцидента.

Позже в полиции уточнили, что нашли возле музея SeaLife, что в 100 метрах от места преступления, автомат Калашникова.

Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Среди них три женщины и мужчина. Они не имеют отношения к главной цели стрелка – они просто сидели за соседним столом. Полиция сейчас изучает видео с камер наблюдения.

Фото: cyprus-mail.com

Напомним, в подмосковном Сергиевом Посаде произошла массовая драка со стрельбой. В результате разборок несколько человек попали в больницу.

Также "Страна" сообщала о том, что военнослужащий украл оружие и боеприпасы и застрелил своего командира и двух сослуживцев в военном лагере Суратхампитхак (Корат) перед тем, как сбежать на украденном военном автомобиле. Он обстрелял мирных жителей вдоль маршрута до торгового центра Terminal 21 в районе Муанг. Было убито 20 человек.