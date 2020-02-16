Секретарь СНБО Алексей Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложил цветы к месту крушения украинского самолета Boeing-737-800 под Тегераном.

Об этом рассказала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В воскресенье, 16 февраля, Данилов вместе с украинским дипломатом почтил память погибших в авиакатастрофе украинцев. Сообщается, что в ходе церемонии украинская делегация поставила ​​11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Представители ведомства заявили, что секретарь СНБО 15 февраля прибыл в Иран с рабочим визитом по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани для обсуждения хода расследования авиакатастрофы. Данилов пробудет в Иране до 17 февраля.

Скриншот: Пресс-служба СНБОУ в Твиттер

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди пострадавших - 11 граждан Украины.

Ранее мы писали о том, что черные ящики со сбитого Ираном украинского самолета авиакомпании "МАУ" могут расшифровать во Франции. Их декодирование пройдет при участии специалистов из Украины.