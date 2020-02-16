В Киеве во время празднования дня рождения парень выпал с 8 этажа
В Оболонском районе Киева молодой парень выпал с 8 этажа многоэтажки во время общения с девушкой. Сейчас он находится в больнице.
Как сообщает "Информатор", инцидент произошел в ночь на 15 февраля, когда компания праздновала день рождения.
"Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна. Что именно произошло — неизвестно. К счастью, после падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Уточним, что согласно предварительной информации, парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.
Напомни, 4 февраля в Святошинском районе Киева вечером из окна многоэтажки выпал мужчина. Жильцы дома не могут опознать его труп.Трагедия произошла на улице Чернобыльская, 6. Мужчина выбросился в период 18:30 до 19:00 на козырек дома с лестничной клетки. На нем был чёрный спортивный костюм и фиолетовая футболка.
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