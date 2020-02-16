Британский футбольный клуб "Манчестер Сити", который исключили из еврокубков на два года, может подвергнуться еще одному наказанию за нарушение финансовых принципов "честной игры".

Теперь "горожан" хотят лишить звания чемпионов Англии, которое было завоевано командой в сезоне 2013/2014, сообщила газета Daily Mail.

Так, по информации издания, Федерация футбола Англии может лишить "Манчестер Сити" чемпионства в Английской Премьер-лиге "задним числом", путем аннуляции очков, полученных на протяжении футбольного сезон-2013/14.

Если худшие опасения фанатов клуба подтвердятся, то чемпионом автоматически станет "Ливерпуль", который тогда занял в лиге второе место, имея отрыв в 25 очков от "МанСити".

Ранее мы писали о том, что английский клуб "Манчестер Сити" из-за завышения доходов в период с 2012-го по 2016-й год подвергся серьезным санкциям. Так, клуб может быть исключен из Лиги Чемпионов уже в нынешнем сезоне.