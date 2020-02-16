Правоохранители Франции задержали художника-акциониста Петра Павленского из-за подозрений в поножовщине, которая произошла в Париже в новогоднюю ночь. Ранения тогда получили два человека.

Как сообщает BFM-TV, вместе с мужчиной была задержана его партнерша – 29-летняя француженка из города Мец. В отношениях с ней он находится с января 2019 года.

Утверждается, что Павленского подозревают в новогодней поножовщине, которая произошла в Париже. Тогда госпитализировать пришлось двух человек, еще один погиб. Публикация скандального видео с французским политиком не, по информации журналистов, не имеет никакого отношения к задержанию.

Напомним, Павленский был задержан правоохранителями в Париже. Источники французских журналистов рассказали, что полиция разыскивала Павленского со 2 января за организацию преступной группировки.

До этого мы писали, что Павленский на День влюбленных опубликовал секс-видео с участием соратника Эмманюэля Макрона, кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво.