Вопрос о следующей встрече "нормандской четверки" будет решаться в зависимости от выполнения договоренностей, к которым пришли стороны в Париже. Одним из препятствий для следующего раунда переговоров является отсутствие диалога между Киевом и "Л/ДНР".

Об этом в воскресенье, 16 февраля заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в Мюнхене, где сегодня завершается конференция по безопасности, передает РБК.

По словам Грушко, участники прошлой "нормандской встречи" договорились о том, что следующие переговоры должны будут подвести черту под пунктами, согласованными в Париже.

"Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское - Ред.) законодательство и некоторых других вещей", - отметил Грушко.

Замминистра МИД уверяет, что российская сторона будет и дальше настаивать на соблюдении Украиной тех позиций, по которым уже были достигнуты договоренности.

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - заявил Грушко.

Представитель России добавил, что Украина не идет на прямой контакт с так называемыми "властями "ЛНР" и "ДНР" и поэтому тормозится реализация мирного процесса

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - добавил Грушко.

Напомним, что сегодня российский дипломат также высказался по поводу призыва Макрона к улучшению отношений Европы и России. Представитель РФ полагает, что для существенных изменений текущего положения ЕС должен предпринять конкретные шаги к сотрудничеству.

Ранее мы писали о том, что в рамках будущего обмена с Россией в Украину смогут вернуться 200 граждан. О переговорах по этому вопросу рассказал президент Украины Владимир Зеленский.