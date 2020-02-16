В Кирвоградской области сотрудники СБУ раскрыли схему разворовывания денег из госбюджета, выделенных для переоснащения регионального филиала "Одесской железной дороги". Подрядчик, при содействии чиновников Укрзализныци, намеренно завышал цену материалов.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что подрядчик, при заключении договора по переоснащению вагонного депо Знамянки, искусственно завысил стоимость расходных материалов. Он сделал это при допустительстве чиновников подразделений регионального филиала "Одесской железной дороги".

Так, по информации правоохранителей, в результате реализации этой преступной схемы был из бюджета было похищено почти 600 тысяч гривен.

"Сейчас директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), главному инженеру службы вагонного хозяйства депо - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что недавно детективы НАБУ провели обыск в филиале "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" в рамках расследования коррупции при закупок угля в 2018-2019 годах.

Также мы писали о том, что 28 января Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" решил уволить главу правления Евгения Кравцова досрочно с выплатой крупной компенсации.