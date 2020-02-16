Победительницей конкурса красоты "Мисс Германия" стала 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе, которая является владелицей онлайн-магазина винтажной одежды. Конкурс прошел в крупнейшем парке развлечений страны – Еврпа-парке, неподалеку от Фрайбурга.

Всего за титул боролись 16 женщин, согласно количеству земель в Германии, передает DW.

"Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, обаяния и силы", - сказала фон Хазе.

Фото: instagram.com/leonievonhase

Организаторы мероприятия уточнили, что выбирали победительницу не только по внешности, а и по характеру претендентки. Как известно, в декабре фон Хазе была выбрана "мисс" северонемецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.

Фото: instagram.com/missgermany_official

Напомним, победительница конкурса красоты "Мисс Украина"-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик провели жеребьевку четвертьфинала Кубка Украины-2019/2020.

Ранее "Страна" собщала, что в Лондоне избрали победительницу конкурса красоты "Мисс мира-2019". Титул достался 23-летней девушке из Ямайки Тони-Энн Сингх.