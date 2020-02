Менеджер американской актрисы Линн Коэн Джоша Пульц заявил, что звезда сериала "Секс в большом возрасте" скончалась в возрасте 86 лет. Однако он не стал раскрывать причину смерти, а также обстоятельства трагедии.

Во время общения с журналистами CNN он даже не захотел называть дату и место прощания и похорон Коэн.

На данный момент известно, что женщина умерла 14 февраля этого года. Она была замужем за Рональдом Теодором Коэном с 1964 года. Супруг также отказался комментировать инцидент.

Линн Коэн родилась 10 августа 1933 года в Канзас-Сити. Самую большую популярность ей принесла роль домработницы по имени Магда в сериале "Секс в большом городе". Всего она участвовала в съемках 13 эпизодов в периоды с 2000-го по 2004-й.

Также же она сыграла в одноименном полнометражном фильме в 2008 году, а также его продолжении в 2010-м.

Линн Коэн. Скриншот: youtube.com/blackpalomita

Напомним, компания Paramount Television снимет продолжение оригинального комедийного сериала "Секс в большом городе". Студия приобрела права на книгу Кэндес Бушнелл Is There Still Sex in the City?, чтобы поставить по ней новый "Секс в большом городе" с новыми героинями, каждой из которых будет от 50 лет и больше. Мемуары выйдут в августе 2019 года.

