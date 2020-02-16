В распоряжении "Страны" оказалось полное видео задержания криминального авторитета Евгения Анисимова, которого называют смотрящим за Запорожьем. Спецоперацию провели украинские силовики сегодня, 16 февраля, в киевском торговом центре "Атмосфера".

Бандита, который известен в криминальном мире под прозвищем "Анисим", обвиняют в многочисленных преступлениях, среди которых создание преступной группировки, вымогательство, хищение бюджетных средств, отмывание доходов и другие.

Преступник находился в розыске международном розыске с 2014 года, а еще в январе 2018 года запорожский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным правоохранителей, Анисимов в последнее время скрывался в арендованном коттедже в Конче-Заспе.

Скриншот: МВД Украины

Стоит отметить, что еще в октябре 2013 года "Анисим" был задержан сотрудниками ГУБОП МВД Украины в киевском аэропорту "Борисполь", однако уже в январе 2014-го он вышел из столичного СИЗО. Известно, что тогда Анисимов согласился помочь экс-губернатору Запорожской области с разгоном Майдана в облцентре.

Теперь смотрящему за Запорожьем грозит срок в 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в 2017 году суд Запорожья приговорил соратницу криминального авторитета Елену Бондаренко и его правую руку Андрея Гречковского к тюремным срокам - на семь и двенадцать лет соответственно.

Также "Страна" сообщала о том, что по информации бизнесмена Евгения Черняка, криминального авторитета "сдал" силовикам человек из ближайшего окружения "Анисима".