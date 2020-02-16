Государственный департамент США пытался сохранить в тайне переговоры госсекретарь Майкла Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые состоялись в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча состоялась в отеле Bayerischer Hof, хотя и не была анонсирована.

При этом российские журналисты, которые путешествовали с Лавровым, знали о встрече, и писали о ней после переговоров, передает Politico.

На уточняющий вопрос журналистов чиновник в Госдепе ответил, что Помпео с Лавровым "отошли в сторону", однако никаких подробностей раскрывать не стали. Также он опроверг информацию о том, россиян просили не разглашать встречу.

Однако спикер российского МИД Мария Захарова подтвердила факт встречи у себя в Facebook, где опубликовала фотографию Помпео и Лаврова, которые выходят вместе из комнаты. Также она добавила, что госсекретарь США сказал "Удачи" всем собравшимся в коридоре.

Скриншот: facebook.com/maria.zakharova

"Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор «Good luck». Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", - написала она.

Фото: facebook.com/maria.zakharova

Ранее "Страна" подвела главные итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

Также мы писали, что в Мюнхене на конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля, США назвали своим основным врагом Китай. А Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что НАТО еще "живой".