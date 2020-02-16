Полицейские провели обыск в киевском ночном клубе FIFTY в связи с сообщением об избиении там посетителя в прошлую субботу, 8 февраля. В свою очередь владелец клуба стер все записи с видеокамер наблюдения, чтобы помешать полиции подтвердить факт инцидента.

Об этом рассказал источник в столичном отделении полиции, передает издание Голос.

Через неделю, 15 февраля, стражи порядка изъяли документы из заведения. Несмотря на то, что руководитель клуба FIFTY, который находится на улице Антоновича, удалил записи с камер наблюдения, следователи получили доступ к видеоматериалам, которые сняли очевидцы происшествия.

Ранее товарищ потерпевшего опубликовал в инстаграм фотографии своего друга в больнице. Судя по ним, парень получил значительные травмы головы. Врачи констатировали перелом затылочной кости и два кровоизлияния в мозг.

Фото: lego7era в Инстаграм

Фото: lego7era в Инстаграм

Инцидент произошел из-за того, что потерпевший залез на сцену чтобы немного потанцевать, однако оттуда его стащили охранники заведения и принялись бить парня по голове на глазах у посетителей и его подруги.

Полиция пока не предоставила официальной информации касательно инцидента.

Ранее мы писали о том, что в Киеве сотрудник клуба избил до смерти киевлянина. Злоумышленником оказался 23-летний иностранец.

Также "Страна" сообщала, что охрана киевского клуба "Арена-Сити" избила темнокожего студента.