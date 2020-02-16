Российская сторона анализирует заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости сближения с Москвой. В российском правительстве отмечают, что для существенных изменений текущего положения Европа должна предпринять конкретные шаги к сотрудничеству.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, передает РБК.

Первым шагом для ЕС, по словам Грушко, должна стать конкретизация подхода к России. Так, Евросоюз пока соблюдает пять принципов отношений с РФ, которые были утверждены в 2016 году. "Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России", - считает Грушко.

Во-вторых, НАТО должно не сдерживать Россию, а наоборот - вовлечь ее в свою систему безопасности. "Альянс остановил все проекты политического сотрудничества, которые реально улучшали безопасность не только стран-членов Совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах", — заявил представитель российского МИД.

И в-третьих Грушко призвал Европу не поддаваться давлению США и проявлять больше самостоятельности в отношениях с Россией. "Европейцы должны пересмотреть подходы, которые во многом навязывают им США", — добавил он.

Напомним, что вчера президент Франции Макрон заявил, что Европа получила ущерб от санкций наложенных на Российскую Федерацию из-за аннексии Крыма и военного конфликта на Донбассе.

Ранее мы писали, что Франция изменила тактику в построении взаимоотношений с Россией, из-за того, что отсутствие диалога между странами не приносило результатов.