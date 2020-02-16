В украинской столице до конца 16 февраля, ночью, а также утром в понедельник, 17 февраля, ожидаются сильные порывы ветра. Согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, местами ветер будет достигать 15-18 м/с.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это соответствует I уровню опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час, с удержанием до конца суток, 16 февраля, а также ночью и утром 17 февраля, будут порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В то же время синоптики утверждают, что воздух в Киеве днем прогреется до 7 градусов выше нуля. А вот ночью похолодает до -1 мороза.

Ранее "Страна" писала, что синоптик рассказала, какой будет погода на субботу, 14 февраля и что повлияет на температуру за окном.

Также мы рассказывали, что ранее украинцев предупреждали о штормовом ветре. В большинстве областей Украины были порывы ветра - до 15-20 м/с. А в Карпатах прогнозировали значительный снег и порывы ветра 20-25 м / с, а также метель.