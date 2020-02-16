Во время товарищеского футбольного матча в Турции между казахстанской командой "Кайрат" и клубом из Украины "Днепр-1" произошел курьезный случай. На 72-й минуте поединка, когда счет был 3:1 не в пользу украинцев, на поле выбежал пес.

Любопытное животное пробежала среди футболистов и лег посреди поля. Через некоторое время пса вынесли за пределы поля чтобы закончить матч. Триумфатором встречи стал "Кайрат", который разгромил "Днепр-1" со счетом 4:2.

Напомним, что во время финального матча Лиги Чемпионов в прошлом году на поле выбежала полуобнаженная модель.

А в 2018 году во время финального матча чемпионата мира по футболу в России на поле выбежали участницы группы "Pussy Riot".