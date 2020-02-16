Задержанные в Азовском море рыбаки из Запорожской области, которых арестовали на 10 суток в Крыму, признали, что незаконно ловили сетями камбалу, когда их задержали российские пограничники. Трое из четырех задержанных на камеру подтвердили, что занимались браконьерством и претензий к российским пограничникам не имеют.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на видеозаписи допросов, которые были опубликованы "пограничным управлением ФСБ по республике Крым".

Первым факт браконьерства якобы признал капитан задержанного судна. Один из допрашиваемых сообщил, что знал о запрете на ловлю сетями камбалы-калкан в соответствии с протоколом российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море с ноября прошлого года. Все трое украинцев на камеру заявили, что претензий к российским пограничникам не имеют, "психологическое и физическое воздействие на них не оказывалось".

Напомним, о задержании украинского судна в Азовском море стало известно 16 февраля. В ходе осмотра плавсредства было выявлено свыше 290 камбал, а также незаконное орудие лова - ставные сети. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылова) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Мельник заявил, что по его информации, россияне задержали граждан Украины Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова.