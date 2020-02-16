В Керчи арестовали четверых украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Азовском море.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России.

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных крымскими пограничниками в Азовском море.

Также издание сообщает и причину задержания - незаконный вылов рыбы. В ходе осмотра плавсредства пограничники выявили около 300 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставную сеть. При этом у задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право на вылов водных биоресурсов.

Напомним, предполагаемые задержанные - это украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они жители села Райновка Приморского района Запорожской области. Изначально рыбаки были задержаны на 48 часов. Однако один из задержанных Максим Терехов взял всю вину на себя. Он сообщил, что мужчины вышли в море вчетвером на судне, собственником которого является их знакомый.

Ранее в нейтральных водах Персидского залива 8 февраля с борта "Виктория" на пути в Иран исчез 32-летний украинский моряк Александр Горяев. Он стал уже третьим по счету украинским моряком, кто пропал с судна за две недели.