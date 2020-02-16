В Харькове, в связи с акцией "Всеукраинского союза советских офицеров" у памятника солдату возле станции метро "23 Августа", привлекли большое количество правоохранителей.

Об рассказывают пользователи социальных сетей.

Сообщается, что в воскресенье, 16 февраля, в 11:00 прошла церемония возложения цветов к памятнику солдату возле метро "23 Августа" по случаю 77-летней годовщины освобождения Харькова от нацистских оккупантов.

За организацию мероприятия отвечает "Всеукраинский союз советских офицеров". Согласно заявке, поданной в горсовет, в акции принимают участие около 30 человек. Приблизительно соразмерное количество полицейских охраняют правопорядок на месте акции.

Напомним, что ранее в этом году в Харькове у здания ОГА националисты сорвали митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ.

Также мы писали о том, что в Харькове возле здания облгосадминистрации около двухсот активистов "Национального корпуса", "Правого сектора", "Фрайкора" и общественной организации "Традиции и порядок" протестовали обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году.