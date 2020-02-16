В селе Черляны Львовской области произошло ДТП с участием пешеходов. В компанию людей, находившихся на тротуаре, въехал 39-летний водитель автомобиля "Таврии", который находился в наркотическом опьянении.

Инцидент произошел 15 февраля около 17:15 на автодороге Городок-Комарно. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. "Водитель автомобиля "Таврия Славута", 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. С телесными повреждениями жительницы города Городок в возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летний житель Дрогобыча госпитализированы", - сказано в сообщении.

Как выяснили медики, водитель находился под действием наркотиков. Его задержали. Полиция открыла производство по по ч.2 ст.286. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Фото: lv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Львовом военный на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода.

Также мы писали, как под Львовом на дне озера нашли Audi с мертвыми телами.

Ранее под Львовом в смертельном ДТП погибла трехлетняя девочка.