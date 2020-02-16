В декабре прошлого года в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому подростки 14 лет и старше смогут менять пол, отказываться от лечения алкоголизма, наркомании и других болезней без разрешения родителей. Однако после рассмотрения проект закона был возвращен профильному комитету на доработку.

Об этом пишет заместитель главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

В предыдущей версии законопроекта прописано, что 14-летние получат возможность отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании, других зависимостей или болезней а также смогут менять пол без согласия родителей. Кравчук раскритиковала ряд украинских СМИ, которые при освещении этой темы не писали о том, что проект закона возвращен Радой комитету на усовершенствование.

"Да, этот законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в конце прошлого года. Но рассмотрев его на заседании в минувшую среду, комитет по гуманитарной и информационной политики (профильный) отправил его на доработку. В том виде, в котором он есть сегодня, законопроект №2684 не готов к рассмотрению в первом чтении", - пишет Кравчук.

Стоит отметить, что инициатором законопроекта является депутат от партии "Слуга народа" Лада Булах.

Скриншот: Евгения Кравчук в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что две россиянки из Санкт-Петербурга, находясь в отношениях, одновременно сделали себе операции по смене пола, став мужчинами, несмотря на то, что в России недавно могли запретить менять пол.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в одном из отделений "Приватбанка" в Киеве незаконно и против ее воли удерживали девушку-трансгендера, а менеджер банка угрожала раскрыть ее личные данные.