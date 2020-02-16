Экс-президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров, связанных с минскими соглашениями, говорил на английском языке.

Об этом рассказал советник Департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел России Алексей Садыков, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия-1".

По словам Садыкова, Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с российской стороны привлекался переводчик английского языка.

Напомним, в 2015 году переговоры Петра Порошенко и Владимира Путина в Минске завершились подписанным документом, состоящим из 13 пунктов, который должен был стать залогом выполнения предыдущего минского соглашения. На прошлой неделе Порошенко рассказал, почему Минские соглашения - это хорошо.

А глава ОБСЕ призвал вспомнить, что Минские соглашения подписаны, чтобы их выполнять.