В этот понедельник синоптики предвещают Украине сильный ветер, осадки на территории страны маловероятны.

Такой прогноз на завтра, 17 февраля, опубликовала метеоролог Наталка Диденко.

По данным синоптика, начало недели обещает быть теплым для украинецев. В большинстве областей столбик термометра покажет от +5 до +13 градусов днем. Холод потревожит только восточную Украину - от -5 до -9 градусов ночью и от +1 до +4 градуса тепла днем.

В украинской столице днем температура будет колебаться от +6 до +9 градусов, осадков не предвещается, однако жителей и гостей Киева коснется порывистый ветер, который, по словам Диденко, является следствием гигантского циклона Victoria, бушующего в Европе.

"Циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, время ураганного ветра.

Циклон такой масштабный, что его толкотню почувствуем завтра и мы, украинцы", - пишет метеоролог.

Скриншот: Наталка Диденко в Фейсбук

Напомним, что сегодня, в то время как в Европе, Великобритании и странах Скандинавии бушует "здоровенный циклоняра", в Украине будет комфортная теплая погода без осадков.

Также мы писали, что Бразильские исследователи отчитались о новом температурном рекорде в Антарктиде - там столбик термометра показал температуру в +20,75° C.