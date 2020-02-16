В московском клубе Killfish скончалась 23-летняя девушка, участвовавшая в конкурсе поедания пирожных. Вероятно, она подавилась десертом, когда сделала вдох, пытаясь быстро прожевать сладость. Также выяснилось, что девушка была студенткой медицинского вуза и болела раком крови.

О чрезвычайном инциденте сообщает МК.

Студентка проводила субботний вечер с друзьями и когда диджей объявил конкурс по поеданию пирожных, сама вызвалась принять участие. У нее было три соперника, всем выдали по три шоколадных пирожных. С первых секунд она вырвалась в лидеры и молниеносно разделалась с первым десертом. Затем она хотела проглотить две оставшиеся сладости, однако подавилась и начала задыхаться. Потом потеряла сознание. Очевидцы происшествия тут же вызвали "скорую". Друзья девушки, будущие медики, начали оказывать ей первую помощь, пытаясь протолкнуть пищу, застрявшую в пищеводе, однако безрезультатно.

Издание также узнало, что полгода назад девушке поставили рак крови. С тех пор она не упускала возможности весело и шумно погулять и говорила, что рак - это ее вызов, много выпивала, шутила и танцевала.

Как сообщала "Страна", два человека задохнулись на конкурсах по поеданию блинов и пончиков в США.

Напомним, многодетная и худенькая американка съела 32 бургера за 10 минут.

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