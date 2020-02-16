Глава союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова заявила, что резкое высказывание протоиерея РПЦ о гражданских женах является защитой ценностей церкви. Она также отметила, что сказанное главой патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрием Смирновым является "глупым оскорблением".

Цитирует слова члена Совета Федерации издание РИА "Новости".

"Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью.… Это же люди – каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании) – нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция", - заявила Лахова.



Так, по мнению Лахова, Русская православная церковь пытается подчеркнуть важность семьи.

"Пытаются сказать, что семья – это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности. Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях", - добавила председатель Союза.

Напомним, что в Русской православной церкви женщин, согласившихся на гражданский брак, подвергли критике. Их сравнили с "бесплатными проститутками", к которым соответствующее отношение мужчин. "Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак, - заявил протоиерей Смирнов.

Также мы писали о том, что представители РПЦ считают, что вместо просмотра порно и рукоблудия молодым россиянам нужно сосредоточиться на семейной жизни.