В Николаеве неизвестные проникли ночью в местное отделение Приватбанка и взорвали банкомат. В результате ими были украдены сотни тысяч гривен. Грабителям удалось сбежать до прибытия сотрудников службы безопасности банка.

Об этом информирует пресс-служба полиции Николаевской области.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в 02:40 на ул. Космонавтов в Ингульском районе Николаева злоумышленникам удалось отжать окно, проникнуть в отделение Приватбанка и взорвать банкомат. Грабителям удалось похитить более 250 тысяч гривен.

Правоохранители сообщают, что отделение Приватбанка, в котором промышляли преступники, находилось в нежилом здании, поэтому при ограблении никто не пострадал. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Фото: Нацполиция Украины в Николаевской области

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах". Если грабителей найдут, они могут сесть в тюрьму на 8 лет.

"Просьба к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного преступления или владеют информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратиться к Ингульского отдела полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А, или позвонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", - говорится в сообщении полиции.

Скриншот: Полиция Николаевской области в Фейсбук

Напомним, что недавно в Боснии трое украинцев за двое суток ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка", похитив 2,7 млн марок (около 37 млн гривен). Нехватку средств в банке обнаружили только спустя пару дней.

Также мы писали о том, что в Немышлянском районе Харькова неизвестные разнесли и сам банкомат и помещение банка, но к деньгам добраться так и не смогли.