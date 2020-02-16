В Киеве задержали криминального авторитета Евгения Анисимова.

Об этом написал украинский бизнесмен и владелец алкогольного холдинга Global Spirits (бренды "Хортица", "Мороша" и др.) Евгений Черняк на своей странице в Facebook.

"20 минут назад Анисима-Клоуна задержали в Киеве. Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги", - написал Черняк в Facebook.

Черняк также опубликовал видео задержания "Анисима".

Евгений Анисимов находится в розыске с 2014 года. Его обвиняют в создании преступной группировки, хищении бюджетных денег, незаконном обращении с оружием и вымогательстве.

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали криминального авторитета, которого искали два года за убийтво участника АТО.

Также стало известно, как в Харькове осудили мошенника, выдававшего себя за авторитета, работника СБУ и друга Кличко.

"Страна" узнала подоплеку ЧП и какого именно авторитета задержали на Закарпатье.