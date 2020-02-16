В Министерстве здравоохранения Украины отчитались о ситуации с коронавирусом в стране. По данным сотрудников ведомства, на сегодняшний день ни один человек на территории украинского государства не пострадал от опасного заболевания.

Такое сообщение появилось на странице Минздрава Украины в Facebook.

Так, по состоянию на 16 февраля 2020 в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные. Что касается Украины, то на данный момент ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Скриншот: Министерство здравоохранения Украины в Фейсбук

Напомним, что работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин, чтобы предотвратить угрозу вспышки коронавируса из Уханя.

Также мы писали о том, что власти Аргентины предложили своим гражданам, которые желают покинуть китайский город Ухань, ставший центром эпидемии коронавируса Covid-19, могут прилететь в Киев.