В селе во Львовской области Audi, в котором находилось четыре человека, слетела в озеро. В результате происшествия все пассажиры погибли.

Об этом информирует пресс-служба спасателей области.

В воскресенье, 16 февраля, в 08:53 спасатели получили сообщение о том, что на дороге Рава-Русская - Судовая Вишня произошло ДТП.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Сообщается, что в селе Коты Яворовского района Львовской области сотрудники ГСЧС вытащили из озера автомобиль "Audi-80" с четырьмя погибшими. По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением.

Скриншот: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области в Фейсбук

Ранее "Страна" писала, что недавно во Львове произошло ДТП на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры, в котором погибла 3-летняя девочка.

Также мы писали, что во Львовской области водитель BMW получил штраф за превышение скорости и сразу после этого устроил масштабное ДТП.