Госстат опубликовал отчет о внешней торговле Украины за 2019 год. Она убыточная - импорт у нас превосходит экспорт почти на 11 миллиардов долларов.

Отметим, что в прошлом году негативное сальдо было на миллиард меньше.

Главые торговые партнеры Украины - Китай, Россия и страны ЕС.

США в первую пятерку ни по импорту, ни по экспорту не входят. При этом с американцами у Киева очень большое негативное сальдо - 2305%. То есть мы покупаем у США гораздо больше, чем туда продаем.

Россия же на третьем месте по экспорту из Украины - причем с мизерным отставанием от Китая и Польши. По импорту товаров у РФ второе место после Китая.

КНР же занимает первые места и по импорту, и по экспорту. Представляем первые пятерки стран по обеим категориям.

ТОП-5 стран - покупателей украинской продукции

Китай - 3 млрд 593 млн долларов

Польша - 3 млрд 296 млн

Россия - 3 млрд 243 млн

Турция - 2 млрд 619 млн

Италия - 2 млрд 418 млн

ТОП-5 стран, откуда Украина импортирует

Китай - 9 млрд 195 млн долларов

Россия - 6 млрд 986 млн

Германия - 5 млрд 991 млн

Польша - 4 млрд 102 млн

Беларусь - 3 млрд 752 млн

Ранее "Страна" разбиралась, как коронавирус может обвалить украинский экспорт и ударить по гривне.

Также мы анализировали, почему в Украине резко замедлился рост ВВП и что будет с экономикой в 2020 году.