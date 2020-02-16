В Украине нарушения правил дорожного движения уже совсем скоро будут фиксировать автоматически. Внедрение новой системы начнется со столицы и постепенно дойдет до других городов.

Об этом сообщает директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.

Представитель ведомства поделился фотографиями, на которых запечетлен центр фиксации нарушений ПДД в Киеве. Так, на данный момент информация поступает с 20 столичных камер столицы. В будущем количество камер будет увеличено. За административные правонарушения на дороге автоматизированные центры будут уведомлять водителей об их проступках и обязывать заплатить штраф.

Сообщается, что в полную силу система начнет свою работу уже совсем скоро. Сейчас она функционирует в тестовом режиме.

"Сбрасывайте скорость. Не забывайте об ограничении 50 км/ч в городе и 80 км/ч только на отдельных участках города и только в теплое время года. Скоро все это (система автоматизированной фиксации нарушений - Ред.) заработает.

Фото: Артем Шевченко

Скриншот: Артем Шевченко в Фейсбук

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял о том, что система заработает в Украине летом этого года.

Также мы писали, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал ряд законопроектов об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.