Украинские политики, посетившие конференцию по безопасности в Мюнхене, воспользовались случаем, чтобы сделать селфи с основателем сети Facebook Марком Цукербергом.

"Страна" собрала совместные фото с Цукербергом, которые сделали украинские политики.

Так, мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко опубликовал совместное фото с Цукербергом с мюнхенской встречи на своей странице в Instagram. "Тот случай, когда про селфи попросили не меня, а я сам", - подписал снимок киевский мэр.

Фото: vitaliyklitschko/Instagram

C одним из самых богатых людей планеты также посчастливилось сфотографироваться украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он опубликовал селфи с Цукербергом на своей странице в Telegram.

"Сближаем мир. Делаем это вместе", - подписал Зеленский фото на украинском и на английском языках.

Фото: t.me/ze_team2019

Буквально на ходу пришлось ловить Цукерберга и послу Украины в Германии Андрею Мельнику. Из-за этого снимок получился в расфокусе, однако пополнил коллекцию фото дипломата.

Снимок он опубликовал в своем Twitter, подписав: "Выражение лица Марка Цукерберга, в тот момент, когда по-дружески пожаловался ему на то, что жена слишком много зависает в фейсбуке".

Фото: MelnykAndrij/Twitter

Ранее "Страна" писала, как президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене рассказал о совместном патрулировании границы на Донбассе и "сильнейшей армии Европы".

Также стало известно, что Йованович, Тейлор и другие дипломаты США раскритиковали "мюнхенский" план по миру на Донбассе.