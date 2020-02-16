Сегодня стартует продажа кроссовок нового поколения от компании Nike. Модель Adapt BB 2.0 оснащена функцией автоматической шнуровки и модулем Bluetooth, который позволит связать обувь со смартфоном.

16 февраля, в 17:00 по Киеву кроссовки станут доступными для покупки онлайн.

По сравнению со своим предшественником, модель 2.0 получила переработанную основу и подошву, которые облегчат надевание и снятие кроссовок.

Что касается основной функции флагмана от Nike, то автоматическим шнурованием можно будет управлять с помощью двух кнопок на подошве. А через мобильное приложение можно будет создать несколько вариантов затягивания.

Фото: Nike.com

Стоит отметить, что кроссовки могут шнуроваться и без пользовательских настроек - регулировка силы затягивания шнурков произойдет автоматически в зависимости от изменений положения стопы.



Так, для того чтобы использовать все преимущества "умных" кроссовок Nike Adapt BB 2.0 их нужно будет заряжать примерно раз в две недели с помощью специального коврика.

Цена такого удовольствия составит $400, или около 9,7 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что в компании Nike выпустили обновленную версию спортивного хиджаба Pro Hijab, ориентированный на спортсменов из стран Ислама.

Также недавно Nike убрала из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости. Партию обуви отозвали из-за критики со стороны общественности.