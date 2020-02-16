Стали известны имена украинских моряков, которые были задержаны на судне россиянами в Азовском море. Предположительно, это украинские рыбаки - Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Об этом сообщил народный депутат Павел Мельник со ссылкой на информацию от жителей Приморского района на своей странице в Facebook.

Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области. Информация о задержанных и обстоятельства задержания уточняются.

Фото: facebook.com/melnik81

Представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.

Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море. На допросе один из рыбаков признал вину. "По документам, собственник – человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли (в море) из села Райновка Приморского района (Запорожская область Украины) составом четыре человека", – рассказал задержанный.