В Австралии утонул 47-летний композитор Андрей Иванов, создавший саундтрек к сериалу "Бригаду".

Об этом сообщил журналист Михаил Козырев в Facebook.

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху - нет", - написал Козырев.

Фото: facebook.com/misha.kozyrev

Андрей Иванов был одним из основателей проекта электронной музыки Triplex в 1992 году, а с 1995 года он фактически стал его сольным проектом. Среди других известных произведений Triplex - ремикс "Собака Баскервилей", а также саундтрек к фильму "Коллекционер" Юрия Грымова.

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