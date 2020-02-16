Киевские депутаты отказались выделять землю под строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Дарницком районе столицы.

Земельный участок был необходим для строительства храма УПЦ, сообщает "Религиозная правда".

Соответствующий проект решения на рассмотрение киевским депутатам предложили на заседании 13 февраля 2020 года. Большинство депутатского корпуса высказалась против предоставления земли общине УПЦ МП. "При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам РПЦвУ (Русской православной церкви в Украине - Ред.) не выдавали землю в Киеве, потому храмов этой конфессии в столице и так немало", - отмечает издание.

Судя по размещенного в открытом доступе повестки дня Киевсовета, речь шла о религиозной общине Успенского прихода в Дарницком районе, которая просила о выделении "земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания" храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Тальновской, 4.

Как сообщала "Страна", приход села под Киевом вернулся из ПЦУ в УПЦ МП.

Ранее прихожане храма на Волыни, который у УПЦ МП отобрали сторонники ПЦУ, обратились к Зеленскому с просьбой защитить от рейдерского захвата.

Напомним также, что Минкульт сообщил, что не собирается отбирать у УПЦ Печерскую и Почаевскую Лавры.