В центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан храма, в результате нападения пострадали два человека. Им оказывают помощь. Мотивы нападения выясняют правоохранители.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Злоумышленником оказался 26-летний житель Липецкой области. Полицейские задержали подозреваемого "по горячим следам". По словам Волк, 16 февраля мужчина вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным "Интерфакса", злоумышленник напал с ножом на прихожан храма Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице. Нападение произошло во время службы возле алтаря. Как отмечает РЕН-ТВ, прихожанам самим удалось задержать злоумышленника до приезда полиции. Известно, что преступник был в белых медицинских перчатках. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что напавший на прихожан был в неадекватном состоянии.

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