На вчерашнем съезде партии "Слуги народа" первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов появился с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton.

Об этом сообщает Обозреватель.

Стоимость таких рюкзаков на официальном сайте бренда составляет 1,99 тыс. евро (почти 53 тыс. гривен). На российском сайте Louis Vuitton он стоит еще дороже - 170 тыс. рублей (65 тыс. гривен).

Фото: obozrevatel.com

На российском сайте рюкзак стоит 170 тысяч рублей. Фото: ru.louisvuitton.com

Как сообщала "Страна", народный депутат Жан Беленюк ходит в Раду с бумажником Louis Vuitton за 31 000 гривен и жалуется на дороговизну в столовой.

Ранее сына Авакова также заметили с рюкзаком Louis Vuitton в аэропорту Милана.

Также "Страна" писала, как в Харьковской области пенсионерка хранила кукурузу в раритетном саквояже Louis Vuitton от 1880 года.