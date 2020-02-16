В России автобус насмерть сбил амурского тигра, который вышел на дорогу на севере Приморского края, около села Глаголевка. На кадрах, снятых из машины, видно тело тигра, лежащее на дороге.

Об этом сообщил директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в интервью ТАСС.

Прибывшие на место столкновения инспекторы охотнадзора увидели следы животного, уходящие в лес. Позже они нашли тело молодого самца. "В этот район мы уже отправили ветеринаров и клетку в надежде спасти животное. К сожалению, не успели", - сказал Арамилев.

Подробности происшествия выясняются. Видео с места инцидента опубликовал центр "Амурский тигр" в Instagram.

Отметим, что амурский тигр является одним из самых редких хищников на планете, он занесен в Красную книгу как исчезающий вид.

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Ранее появилось видео, как амурский тигр вышел к людям в Приморском крае.

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