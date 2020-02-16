В России автобус сбил амурского тигра, хищник успел отползти в лес. Фото
В России автобус насмерть сбил амурского тигра, который вышел на дорогу на севере Приморского края, около села Глаголевка. На кадрах, снятых из машины, видно тело тигра, лежащее на дороге.
Об этом сообщил директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в интервью ТАСС.
Прибывшие на место столкновения инспекторы охотнадзора увидели следы животного, уходящие в лес. Позже они нашли тело молодого самца. "В этот район мы уже отправили ветеринаров и клетку в надежде спасти животное. К сожалению, не успели", - сказал Арамилев.
Подробности происшествия выясняются. Видео с места инцидента опубликовал центр "Амурский тигр" в Instagram.
Отметим, что амурский тигр является одним из самых редких хищников на планете, он занесен в Красную книгу как исчезающий вид.
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В Приморском крае автобус сбил амурского тигра, который выбежал на дорогу. На других кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что спустя некоторое время тигр встал и сильно хромая скрылся в лесу. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Испекторы охотнадзора выехали на место происшествия и обнаружили недалеко от дороги тело тигра. К сожалению, травмы, полученные в результате столкновения, оказались несовместимы с жизнью. Сейчас специалисты устанавливают подробности происшествия. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Благодарим всех, кто написал нам в директ об этом случае, за проявленное неравнодушие к судьбе тигра. Нам искренне жаль, что тигру не удалось помочь ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Amur tiger hit by a bus in Primorsky Krai last night. In couple of minutes the tiger got up and run to the forest with a serious limp. The tiger died from injuries, his body was found not far from the road by hunting control inspectors. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #приморскийкрай #дтп #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #russia #accident
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