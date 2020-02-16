На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась декларация Андрея Ермака - нового главы Офиса президента.

Ранее Ермак, будучи помощником Зеленского, не обязан был декларировать доходы.

За минувший год глава ОП задекларировал 100-метровую квартиру в Киеве, купленную в 2005 году, а также легковушку Toyota Camry 2015 года выпуска.

На счетах у Ермака - 26 тысяч гривен в ОТП-банке, а также 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро налички.

Также несколько миллионов должны Ермаку фирмы, в которых он владеет акциями или входит в число учредителей. Брал и он в долг: с 2006 года он платит кредит "Альфа-банку" - выплатил уже почти миллион из 1 262 500 грн.

Большая часть декларации главы ОП - это корпоративные права.

Ермак является владельцем в 9 компаниях: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% - в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", по 50% - в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность", 10% - в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина". 60% прав Ермаку принадлежит в адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% - в ООО "АМА Вижн", 0,01% - в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис".

Ермак стал главой Офиса президента на этой неделе. Он сменил на этом посту Андрея Богдана.

Интересно, что предыдущий глава ОП своей декаларации не публиковал. Почему - разбиралась "Страна" в материале Почему глава Офиса президента Богдан не декларирует свои расходы на дорогой отдых.

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